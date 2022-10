Juve-Maccabi Haifa, i tifosi impazziscono: “E’ illegale in 72 stati”

La Juventus ritrova i tre punti anche in Champions dopo due sconfitte nelle prime uscite. I bianconeri possono ancora sperare nel passaggio agli ottavi della competizione. Sugli scudi Adrien Rabiot, autore di una doppietta e sempre più perno imprescindibile del centrocampo juventino. La terza rete l'ha messa a segno Vlahovic, ripetutosi dopo il gol al Bologna. Abbiamo rivisto anche una discreta trama di gioco, ma più di tutto a fare la differenza è stata la classe di Angel Di Maria, capace di confezionare tre assist vincenti per i propri compagni, mettendoli in condizione di segnare in ulteriori occasioni.