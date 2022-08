Juve, indiscrezione dalla Francia: contatti per Gouiri

Secondo un'indiscrezione del quotidiano transalpino 'L'Equipe', la dirigenza bianconera starebbe prendendo contatti per il talento del Nizza

redazionejuvenews

La Juventus ieri ha raccolto il secondo pareggio consecutivo in Serie A. Contro la Roma la squadra aveva iniziato molto bene, trovando subito il gol con uno splendido calcio di punizione di Dusan Vlahovic. Ma poi i bianconeri non hanno saputo concretizzare la superiorità vista soprattutto nella prima ora di gioco e hanno subito il pareggio segnato da Tammy Abraham. La Vecchia Signora quindi ora è a cinque punti dopo tre partite, a due punti dalla vetta momentanea della classifica. Ora Massimiliano Allegri dovrà preparare la sfida del turno infrasettimanale, in programma mercoledì sera allo Stadium contro lo Spezia. Il tecnico dovrà fare i con i recuperi e le assenze, ma attende anche gli ultimi arrivi dal mercato.

A centrocampo sembra ormai questione di ore per l'arrivo di Leandro Paredes. Nel pre partita ieri anche l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene ha confermato che sono in corso i dialoghi con il Paris Saint-Germain per ultimare l'operazione. Ma dalla Ligue 1 potrebbe arrivare anche un altro colpo a sorpresa. Secondo un indiscrezione riportata in questi ultimi minuti dal quotidiano francese L'Equipe, la Juve sarebbe interessata ad Amine Gouiri del Nizza. L'attaccante francese di origini algerine è uno dei pezzi pregiati del club ed è considerato uno dei talenti più interessanti del campionato transalpino.

Secondo quanto emerge, l'idea di una cessione del talento classe 2000 nascerebbe da un litigio tra il giocatore e l'allenatore Lucien Favre. Ora quindi Gouiri si starebbe guardando intorno alla ricerca di una nuova destinazione. La dirigenza bianconera, secondo il quotidiano avrebbe fiutato il possibile affare, con il Nizza che potrebbe aprire alla cessione per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Sarebbero anzi già stati avviati i primi contatti con l'agente della punta francese, Alain Migliaccio. L'intenzione della Juventus sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto. Un talento in più alla corte di Allegri? Il club prova il colpo last minute.