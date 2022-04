Impallomeni: “Rabiot può essere un nuovo acquisto per il prossimo anno”

Stefano Impallomeni, giornalista, ha parlato di Rabiot e della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina.

Stefano Impallomeni, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della partita di ieri sera tra Juventus e Fiorentina. Ecco le sue parole su Rabiot, protagonista della serata con una prestazione importante, in controtendenza con le ultime uscite: "Credo sia un giocatore che deve avere la possibilità di esprimersi in base alle sue caratteristiche. Può ribaltare il gioco, deve essere più pulito nelle giocate.Può essere un nuovo acquisto per la prossima stagione. Io credo che Allegri abbia le idee chiare per l'anno prossimo. Ieri ha dato una lezione a Italiano, si è vista la differenza di carriera tra i due. Le occasioni sono state simili, ha prodotto paradossalmente più la Juve che la Fiorentina. Il voto della stagione della Viola è 10, ma in questa ultima fase non si può accontentare. Se vuoi arrivare quinto devi giocare col sangue agli occhi. E sulla Juve aggiungo: anche se dovesse vincere la Coppa Italia, qualcuno deve andare via. Non è che si può rimanere così."