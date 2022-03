Brambati: “Mi aspettavo le dimissioni di Mancini e Gravina”

Massimo Brambati, procuratore, ha analizzato la situazione della Nazionale italiana e della corsa Scudetto.

Massimo Brambati , ex calciatore ed ora procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, trattando il tema dell'eliminazione dai prossimi Mondiali in Qatar dell' Italia . Ecco le sue parole: " E' stata una pessima figura. Ci prendono in giro all'estero. Io mi aspettavo le dimissioni di Mancini e Gravina, e credo fossero giuste. Ventura non va ai Mondiali e lo abbiamo ammazzato, non capisco perché non sia stato lo stesso. Qual è la differenza? E' vero, ha vinto l'Europeo, però cosa c'è di diverso? E deve andare via anche Gravina. E' stata una brutta figura, molto più di quello che si pensa. Sei uscito da un girone ridicolo, qualche errore sarà stato fatto oppure no?"

Sull'ipotetico successore della panchina azzurra: " Chi sbaglia paga, gli errori sono grandi. Io dico, tra le altre cose, che invece di investire in uno straniero, prova a metterli nelle persone brave che sanno fare scouting e sanno allevare i giovani. E questo fin dalle categorie inferiori della Nazionale. Di dirigenti bravi non ce ne sono più. Il problema non credo che sia generazionale. Cannavaro non ha esperienza perché ha fatto solo in Cina, ma Nicolato cosa ha fatto? Bearzot uscì fuori nel 1986 dopo il Mondiale '82 e il mancato Europeo '88 e andò a casa."

Sulla prossima giornata di Serie A, weekend in cui ci saranno due sfide fondamentali per lo Scudetto, ovvero Atalanta-Napoli e Juventus-Inter: "Mi aspetto una risposta dall'Inter, perché è arrivato un momento in cui deve dare un'accelerata a questa situazione. Ha le carte in regola per poter far vedere che c'è ancora per lo Scudetto. Giornata decisiva? No, è significativa però. Abbiamo visto come in questo campionato non sia possibile fare tabelle. Ci sono squadre che sembrano facili da affrontare ma poi non è così. Ci sono tantissime trappole quest'anno, magari si è abbassato il livello delle big o si è alzato il livello dal basso, non lo so."