Impallomeni: “Credo che Bremer e Dybala abbiano l’accordo con l’Inter”

Il giornalista ed ex calciatore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, per parlare dei temi della giornata.

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, per parlare dei temi di giornata della Serie A. La notizia del giorno è certamente l'accordo tra Napoli e Chelsea per il trasferimento di KalidouKoulibaly. Il senegalese, che era uno dei candidati a sostituire il partente Matthijs De Ligt, sarà un'assenza importante per il Napoli: "E' una perdita importante. Il calciatore andrà a guadagnare di più e credo che la situazione sia conclusa, salvo dei clamorosi colpi di scena. Al di là dell'operazione in termini economici, è preoccupante questa fuga di molti calciatori. Non ci sono colpe, ma c'è un'aria diversa. E' finito un ciclo, c'è l'esigenza della società di abbassare il monte ingaggi e penso che le ambizioni siano cambiate. E' come se il club avesse fatto il massimo sforzo e ora si fosse rotto l'incantesimo".