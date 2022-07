Juve, gli stadi della tournée estiva negli Stati Uniti

La squadra bianconera sta per partire verso gli Usa, dove sarà protagonista di una tournée in cui farà tre amichevoli in tre città diverse.

redazionejuvenews

La squadra di Allegri sarà protagonista di una tournée negli Stati Uniti dopo 5 anni. Andiamo a conoscere meglio gli impianti delle tre amichevoli dei bianconeri, nel focus del sito ufficiale della Juventus.

"JUVE ON THE ROAD: GLI STADI DEL TOUR AMERICANO

Tre amichevoli di alto livello, per testarsi in vista dell’inizio del campionato. La Juventus quest’estate tornerà negli Stati Uniti per affrontare Deportivo Guadalajara, Barcellona e i campioni d’Europa in carica del Real Madrid.

Scopriamo insieme i tre stadi che ospiteranno la squadra bianconera.

ALLEGIANT STADIUM DI LAS VEGAS

L’esordio della squadra di Mister Allegri sarà all’Allegiant Stadium di Las Vegas il 22 luglio (il 23 in italia) contro il Deportivo Guadalajara. Un impianto da oltre 65mila spettatori che di solito ospita le gare interne dei Las Vegas Raiders, squadra professionistica di football americano che milita nella NFL. I lavori della costruzione dello stadio - che ha il tetto retrattile e un prato in erba sintetica - iniziarono nel settembre 2017, con l’inaugurazione che avvenne poi nell’estate 2020. Ospiterà il Super Bowl del 2024.

COTTON BOWL STADIUM DI DALLAS

Nel cuore del Texas, a Dallas, il 26 luglio (il 27 in italia) la Juventus affronterà il Barcellona. Contro i blaugrana scenderà in campo al Cotton Bowl, storico impianto americano edificato nel 1930 (in origine era conosciuto come Fair Park Stadium) con una capienza di oltre 92mila spettatori. Al calcio ha legato in maniera indelebile il suo nome durante i Mondiali del 1994, quando ospitò 6 partite, compreso lo storico quarto di finale tra Brasile e Olanda vinto 3-2 dalla Selecao in una delle più belle partite di quella manifestazione iridata.

ROSE BOWL STADIUM DI PASADENA (CONTEA DI LOS ANGELES)

La terza e ultima amichevole in terra statunitense è fissata per il 30 luglio (il 31 in Italia) contro i campioni d’Europa del Real Madrid al Rose Bowl Stadium di Pasadena, comune nella contea di Los Angeles. Questo impianto, riconosciuto come monumento storico, ha una capienza di oltre 90mila spettatori e fu il teatro - il 17 luglio 1994 - della finale dei Mondiali di calcio tra Italia e Brasile, vinta ai calci di rigore dalla squadra verdeoro. Sempre a proposito del calcio, ha ospitato anche alcuni match delle Olimpiadidi Los Angeles 1984 e della Copa America Centenario".