Impallomeni: “Servirà una super-Juve per battere l’Inter”

redazionejuvenews

Stefano Impallomeni, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della Serie A e della delusione per il Mondiale mancato. Ecco le sue parole su Juventus-Inter, big match decisivo per la lotta Scudetto e per il prosieguo del campionato: "Se dovesse perdere l'Inter a Torino, sarebbe fuori. Il Napoli avrà assenze pesanti e a Bergamo la vedo dura. Non dico che la Juve parta favorita con l'Inter, servirà una super-Juve per battere l'Inter. Se battesse l'Inter, avrebbe un ottimo calendario se non qualche problema nel finale. Sarebbe un bel colpo."

Sul futuro della Nazionale dopo la cocente eliminazione contro la Macedonia del Nord, risultato storico che ha estromesso per la seconda volta consecutiva gli azzurri dal Mondiale: "Cercare di volersi un po' più bene, visto anche il momento generale. Il recupero della passione è fondamentale. Credo che tutte le parti in causa devono unirsi nel salvare la passione. Non possiamo dimenticare che lo zoccolo duro è l'interesse dei tifosi. Oggi tanti preferiscono giocare a calcetto o padel invece che vedersi le partite. Abbiamo un campionato non intenso magari come gli altri europei, ma almeno questo testa a testa deve alimentare l'interesse. Gravina e tutte le altre componenti, al di là dei litigi, devono salvare la passione."

Su Mancini ed il nuovo corso pronto a partire: "E' giusto dire che Mancini abbia sbagliato tutto contro la Macedonia, come però ha fatto molto bene nei tre anni da ct. Ma credo - ed è un paradosso - che non ci sia nessuno migliore di lui. Per me è giusto che vada avanti, ma la Macedonia ce l'ha sulla coscienza. E' stata preparata male ma è anche finita peggio. Non ho capito anche alcuni cambi. E' stato fatto un grandissimo lavoro ma rimane anche l'eliminazione dal Mondiale. E' stato fatto un errore colossale in quei 90 minuti."