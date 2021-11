Il Parlamento Europeo si schiera contro la Superlega

La posizione del Parlamento Europeo sulla Superlega

Anche ieri il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha ribadito il concetto sulla bocciatura della Superlega: "Quando avevo 14 anni ho avuto la possibilità di andare a vedere la mia squadra preferita, l’Aris Salonicco, a giocare contro il Saint-Etienne e due anni dopo contro il Manchester City, e ancora con l’Atletico Madrid. Questo perché siamo cresciuti in un modello in cui ognuno ha una possibilità in un sistema aperto e meritocratico che fornisce opportunità per tutti. Questo è il modello al quale i nostri figli e nipoti si devono appoggiare, per aspirare alle stesse esperienze e gli stessi valori".