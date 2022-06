Juve, Ihattaren ai saluti: l’Ajax lo riscatterà. Le cifre

L'avventura alla Juventusdi Mohamed Ihattaren potrebbe essere giunta al termine. Anche se, in realtà, non era nemmeno iniziata. Il club bianconero aveva acquistato il centrocampista olandese di origini marocchine il 31 agosto 2021, versando 1,8 milioni di euro nelle casse del PSV Eindhoven. Il classe 2002 era considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del calcio europeo e la Juve non si era voluta far scappare l'occasione a buon mercato. Nello stesso giorno dell'acquisto, era stato poi mandato in prestito annuale alla Sampdoria. Presentatosi fuori forma a Genova, aveva iniziato a seguire un percorso di recupero della condizione. Ma il debutto in Serie A non è mai arrivato. A ottobre infatti il giocatore era tornato in Olanda, adducendo motivi familiari. Così il 30 gennaio scorso, dopo la risoluzione del prestito con la Sampdoria, la Juve lo ha mandato all'Ajax in prestito annuale con opzione di riscatto. Il primo aprile è poi tornato in campo con lo Jong Ajax a 342 giorni dall'ultima volta.