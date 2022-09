Iervolino: “Con la Juventus c’è stato un errore grossolano del Var”

La Juventus è attesa domani dalla partita contro il Monza , sfida da vincere per uscire dalla buia settimana iniziata con la partita contro la Salernitana e continuata con la sconfitta contro il Benfica. La partita contro i granata è stata condizionata dal gol vittoria annullato per un fuorigioco inesistente alla Juventus , ma la squadra di Allegri fatica a trovare una qualsivoglia unione di intenti dento al rettangolo di gioco, e questo sta influenzando molto i risultati della squadra.

Del gol vittoria annullato ai bianconeri per un fuorigioco inesistente nella partita contro i granata, è tornato a parlare il presidente della Salernitana Danilo Iervolino , intervenuto ai microfoni di Sky Sport: " Con la Juventus c'è stato un errore grossolano del Var , sia ben chiaro. L'ho subito condannato e la gestione di questo strumento deve far riflettere tutti noi presidenti . Visto che era stata una partita molto bell,a ho risposto ad una provocazione che avevo sentito. Eravamo pronti a rigiocarla e a goderci un altro spettacolo".

"Sono molto felice per la convocazione di Mazzocchi, che è un grande professionista oltre che un ragazzo d'oro. Sapevo che sarebbe potuto arrivare in Nazionale, in estate ho temuto di perderlo ma ho puntato su di lui. Si tratta di un quinto di centrocampo forte a destra e a sinistra. Un giocatore completo, ha un gran tiro. Sono davvero molto felice".