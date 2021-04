Iaquinta non dimentica la Juve: ecco la challenge lanciata sui social

Il post dell'ex attaccante juventino

Manca ormai poco al termine della stagione e la Juventus, dopo il pareggio di Firenze, è ora al quarto posto in classifica, sopra il Milan soltanto per miglior differenza reti. Prossimo appuntamento in clanedario è la trasferta in casa dell'Udinese in programma domenica prossima alle ore 18.00 alla "Dacia Arena". Per compiere un'ulteriore passo verso la qualificazione alla massima competizione europea c'è assoluto bisogno dei tre punti su un campo che, lo scorso anno, vide i friulani riuscire a rimandare la festa scudetto dei ragazzi allora allenati da Maurizio Sarri grazie ad una vittoria per 2-1.

Tra i doppi ex della sfida c'è Vincenzo Iaquinta, passato all'ombra della Mole nell'estate del 2007, in tempo per affrontare il primo campionato di Serie A della Juventus dal suo ritorno dalla serie cadetta. L'ex attaccante, in attesa di assistere alla sfida tre le sue ex squadre, ha lanciato una sfida ai propri seguaci sui social attraverso il suo ultimo post:

"È partita ufficialmente la mia challenge in collaborazione con @calciatoriignoranti. Andate a vedere nelle mie e nelle loro stories in evidenza il regolamento della challenge Ricordo che il vincitore della challenge si assicurerà la mia maglietta della @juventus ! Fatemi vedere cosa riuscite a fare".

Lo stesso ex numero 9 ha poi spiegato le regole per partecipare: punto primo bisogna trasformarsi in un vero e proprio goleador, calciando un qualsiasi oggetto in una porta improvvisata, quindi non necessariamente comune. Subito dopo bisogna scatenarsi nella più pazza esultanza possibile, prima di postare il video sul proprio profilo social ufficiale. Il vincitore, come comunicato, potrà scegliere se ricevere una maglia di Iaquinta ai tempi della sua militanza all'ombra della Mole o, in alternativa, una della sua avventura all'Udinese o tra le file della prima squadra della Nazionale, con cui si è laureato campione del mondo nell'estate del 2006 in Germania: