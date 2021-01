I duelli di Sampdoria-Juventus

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato tutti i duelli dei Sampdoria-Juventus degli anni precedenti in occasione della sfida dello stadio Marassi di Genova che si giocherà domani alle 18. Eccoli tutti.

HIGUAIN VS TORREIRA

“Un duello a centrocampo tra l’argentino Higuain e l’uruguaiano Torreira nel Sampdoria-Juventus del 2017, deciso da un altro rappresentante del continente sudamericano: il colombiano Juan Cuadrado. Per Gonzalo solito spirito di lotta, ma trova nel portiere Puggioni un ostacolo insormontabile. Anche per il combattivo centrocampista di casa la giornata non è semplice: poco dopo l’ora di gioco Giampaolo lo sostituisce con Praet nella vana speranza di cambiare gli equilibri della sfida.

MARCHISIO VS SEMIOLI

Un duello della Mole sul campo di Genova. Claudio Marchisio, torinese doc, contro Franco Semioli, nato nell’area metropolitana, a Cirié. Siamo nel campionato 2009-10 e hanno la meglio i liguri per 1-0. Il numero 8 bianconero salva una rete sulla linea su un colpo di testa di Cassano. L’anno dopo, a Torino, proprio contro la Sampdoria, il Principino segnerà una delle più belle reti della sua carriera.

DEL PIERO VS ZENONI

Il numero 77 di Franco Semioli appartiene qualche anno prima a Cristian Zenoni. Siamo nel torneo 2005-06, si gioca un Sampdoria-Juventus estremamente combattuto, deciso da una rete di Pavel Nedved. A lottare, in prima fila, c’è Alessandro Del Piero, in una gara dove fa coppia d’attacco con Zalayeta e – dopo un’ora di gioco – agisce come prima punta per la sostituzione dell’uruguaiano con Camoranesi. Dal 2001 al 2003 un’immagine di questo tipo si è vista in allenamento perché i duellanti sono stati compagni di squadra in bianconero condividendo la vittoria di due scudetti.

VIGNOLA VS BRADY

Due grandi centrocampisti a confronto con l’ombra dell’immenso Michel Platini sottintesa. Beniamino Vignola con le Roi vi ha giocato, qualche volta l’ha sostituito e ha imparato molto osservandolo da vicino. Liam Brady è rimasto in bianconero proprio fino all’arrivo del francese, poi è stato costretto ad andare a Genova perché negli anni ’80 l’utilizzo di giocatori stranieri da parte dei club era ancora limitato. La foto fa riferimento a Sampdoria-Juventus del 1983-84: lo juventino entra nella ripresa al posto di Massimo Bonini; l’irlandese porta in vantaggio i suoi dal dischetto e a firmare l’1-1 – guarda caso – ci pensa Platini, anche lui su calcio di rigore.

BONIPERTI VS LUSETTI

Il primo Sampdoria-Juventus degli anni ’50 è un appuntamento particolarmente gradito alla Signora perché chiude il campionato che la designa campione d’Italia per l’ottava volta. A fare la parte del leone nella giornata è Giampiero Boniperti, che firma 3 delle 4 reti con le quali i bianconeri fanno trascorrere un pomeriggio difficile al portiere della Sampdoria, Satiro Lusetti. Per il numero 9 juventino i genovesi sono un avversario gradito: è contro di loro, sul campo di Marassi, che ha messo a segno i suoi primi gol in carriera, tre anni prima”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<