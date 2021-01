Le probabili formazioni di Sampdoria-Juve: Morata e Ronaldo davanti

TORINO – Siamo ormai alla vigilia di un’altra sfida importantissima per la Juventus. I bianconeri, infatti, domani sera scenderanno sul campo dello stadio Marassi di Genova, dove affronteranno la Sampdoria. La gara sarà valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2020-2021. La Vecchia Signora arriva dalla vittoria contro il Bologna nell’ultima partita di campionato. La gara si è conclusa per 2-0, grazie alle reti di Arthur e di Weston McKennie. In settimana, poi, è arrivata anche la vittoria all’Allianz Stadium nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal di Vincenzo Italiano: la partita è finita 4-0 per i padroni di casa, grazie alle reti di Alvaro Morata, Gianluca Frabotta, Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Adesso, la Juve se la vedrà contro l’Inter di Antonio Conte nella doppia semifinale per aggiudicarsi l’accesso alla finalissima.

La partita di domani, poi, sarà fondamentale per il cammino in campionato dei bianconeri, che attualmente sono al quarto posto con 36 punti. Solamente 7 in meno del Milan capolista e 5 in meno dell’Inter seconda; inoltre, il club torinese ha anche da recuperare la partita contro il Napoli di Ivan Gattuso. Il gap, dunque, potrebbe ridursi ulteriormente, e tutto passa dalla sfida di domani. Nella vigilia della gara, Andrea Pirlo e il suo collega Claudio Ranieri stanno ultimando le scelte per i 22 che scenderanno in campo domani. Il tecnico della Juve punterà in attacco sul tandem Morata-Ronaldo.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. All.: Ranieri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.