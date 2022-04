Higuain verso il ritiro dal calcio: la conferma arriva dal padre

La gloriosa carriera di Gonzalo Higuain potrebbe essere arrivata alle battute finali, come confermato dal padre.

redazionejuvenews

Questa stagione potrebbe essere l'ultima per Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, fiore all'occhiello dell'Inter Miami in MLS, starebbe seriamente pensando di ritirarsi dal calcio giocato. La notizia arriva direttamente dal padre del calciatore, Jorge Higuain, che in un'intervista a TNT Sports ha dichiarato: "Per ciò che mi ha detto credo che si ritirerà dal calcio a fine stagione. Mi piacerebbe che continuasse ad essere legato a questo sport, è un ragazzo che sa molto, che è stato in più posti, ha tutto per riuscirci." Delle dichiarazioni che lasciano poche speranze per il futuro dell'ex attaccante di Juventus e Napoli.

Gonzalo Higuain dall'estate 2020 è sbarcato nella Major League Soccer, dopo la seconda, non felicissima, avventura alla Juventus. La scelta del ritiro non sorprende neanche tantissimo, visto che Il Pipita, in diverse interviste, aveva manifestato il suo progressivo allontanamento dal mondo del calcio, a causa delle feroci critiche e dei giudizi troppo oppressivi anche sulla sfera privata. La notizia, quindi, se verrà confermato più in la, non sarà altro che la conferma delle parole dello stesso giocatore, che ha comunque quasi 35 anni, nonostante nel campionato americano il classe '87 è ancora decisivo, come dimostrato dalle due reti siglate nelle prime cinque partite della nuova stagione, iniziata poche settimane fa.

L'addio al calcio dovrebbe essere previsto proprio per la fine del 2022, data della fine della MLS. Indimenticabile per i tifosi juventini l'apporto del Pipita alla causa bianconera, nella tre stagioni, dal 2016 al 2018 e nell'annata 2019-20. 66 le reti in 149 presenze, 5 i trofei vinti, 3 campionati italiani e 2 Coppa Italia, oltre alla finale di Champions persa contro il Real Madrid a Cardiff, nel punto più alto in carriera della punta argentina, che nella stagione 2016-17 toccò quota 32 reti tra tutte le competizioni, numeri mai ripetuti in carriera, se non nell'annata 2015-16, quando Higuain arrivò alla strepitosa quota di 36 reti in Serie A con la maglia del Napoli, cifra poi eguagliata da Ciro Immobile quattro anni dopo.