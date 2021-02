Hellas Verona-Juventus: le formazioni ufficiali

Squadre tra poco in campo al Bentegodi

redazionejuvenews

La Juventus scenderà tra poco in campo per l'anticipo della ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri saranno ospiti dell'Hellas Verona allo stadio Bentegodi, con il chiaro obiettivo di vincere per dar seguito ai tre punti ottenuti lunedì sera contro il Crotone. Mattatori della serata contro i calabresi sono stati Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, e Weston McKennie, grazie ai quali i bianconeri hanno ritrovato la vittoria dopo le due sconfitte subite contro il Napoli in campionato e il Porto in Champions League, che hanno complicato i piani di rimonta bianconeri e anche quelli di qualificazione ai quarti di finale, anche se con una vittoria al ritorno gli uomini di Andrea Pirlo supereranno il turno.

La partita di questa sera sarà quindi fondamentale per il proseguo della stagione, e nonostante la grande emergenza la Juventus cercherà di portare a casa i tre punti. Molte infatti sono le assenze con cui il tecnico bresciano deve fare i conti, soprattutto in difesa: Cuadrado, Chiellini e Bonucci sono infortunati, mentre il brasiliano Danilo è squalificato e non potrà essere della partita. Scelte obbligate quindi, con i soli De Ligt e Demiral disponibili e arruolabili, e con il giovane Dragusin anche lui a disposizione.

Scelte quasi obbligate quindi quelle per Andrea Pirlo, che anche per questa partita dovrà fare i conti con le tante assenze e i tanti infortuni: davanti a Szczesny la difesa sarà formata da Matthijs de Ligt, Demiral e Alex Sandro, con il brasiliano che verrà adattato per fare il terzo centrale. A centrocampo Chiesa e Bernardeschi agiranno sulle due fasce mentre al centro giocheranno Bentancur, Ramsey e Rabiot, al rientro dalla squalifica. In attacco scelte obbligate con Dejan Kulusevski che farà ancora una volta reparto con Cristiano Ronaldo.

HELLAS VERONA (3421): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna

JUVENTUS (352): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo