Harry Kane: la Juventus è pronta a farsi sotto

L'attaccante inglese potrebbe essere uno degli obiettivi dei bianconeri per la prossima stagione

redazionejuvenews

Alla vigilia del big match contro il Torino, i bianconeri stanno facendo le valutazioni del caso per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Nelle ultime ore tantissimi nomi sono stati accostati alla squadra di Andrea Pirlo, alcuni presunti ed altri colpi certi. Quello che è sicuro è che l’estate bianconera sarà caldissima, soprattutto per riscattare un'annata deludente sotto ogni punto di vista. La società bianconera, infatti, ha diversi obiettivi per l’attacco, soprattutto perché il futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala sembra sempre più lontano da Torino. Per questo motivo l'agenda di Fabio Paratici si riempie giorno dopo giorno.

Secondo le voci che arrivano dall'Inghilterra, il Tottenham sarebbe pronto ad allontanare il suo gioiellino. Infatti pare che avrebbe deciso di aprire le trattative per la cessione di Harry Kane. L’intenzione degli Spurs è quella di rimpolpare le casse, e quindi dire addio all'attaccante inglese per risanare il bilancio. Come volevasi dimostrare, tantissimi club sono pronti per arrivare al bomber e farsi avanti per portarselo a casa. Tra le società interessate c'è anche la Juventus, che segue il giocatore già da molto tempo, nonostante gli importanti costi che circondano l'affare.

Infatti, Harry Kane percepisce 12 milioni di euro a stagione, mentre il Tottenham chiede 205 milioni di euro (175 milioni di sterline), una cifra da capogiro di questi tempi, inavvicinabile per qualsiasi club, anche per il Barcellona che, in caso dovesse sfumare l'acquisto di Erling Haaland che è la prima scelta, la società basca sembrerebbe disposta a farsi avanti per Kane. Ricordiamo che Harry Kane, classe 1993, è legato al club fino al 2024 e ha segnato 215 reti in 327 partite giocate con la squadra del Nord di Londra. In questa stagione con la squadra di Mourinho ha realizzato ben 27 reti con 16 assist vincenti in 40 presenze complessive. Tuttavia l'assenza di trofei potrebbe spingere il giocatore a voler provare un'esperienza altrove e magari provare a vincere la Champions League.