Gullit: “Juve ancora favorita per lo scudetto, ha la squadra più forte”

Le dichiarazioni dell'ex pallone d'oro olandese

Il pareggio rimediato ieri in casa del Verona ha allontanato il sogno del decimo scudetto consecutivo per la Juventus. Al club bianconero non è bastata la rete in apertura di secondo tempo messa a segno dal solito Cristiano Ronaldo, perchè il gol di Antonin Barak nel finale l'ha condannato al pareggio, che porta ora la squadra a meno sette dall'Inter capolista e a soli tre punti avanti dall'Atalanta quinta. Una situazione certamente non facile ma c'è chi, come Ruud Gullit, ancora crede nella clamorosa rimonta per lo scudetto. Queste le parole dell'ex pallone d'oro ai microfoni della Gazzetta dello Sport: