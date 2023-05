Juve, Orlando: “Allegri non è aggiornato, spazio a nuovi profili”

Ospite della trasmissione radiofonica Maracanà in onda su TMW Radio, Massimo Orlando ha risposto ad alcune domande sulla Juventus. In particolare, l'ex calciatore e oggi allenatore si è soffermato sul rendimento del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Orlando ha giudicato non positivamente l'operato dell'allenatore toscano da quando tornato sulla panchina della Vecchia Signora. Ecco cosa ha detto: "Nei due anni che è stato fermo non ha guardato una partita, non si è aggiornato. E' vero che devi staccare, ma resti un po' dentro all'ambiente. Ha avuto la fortuna di essere ripreso da una società nel panico e sperava di poter risolvere tutto. Ha avuto un contratto assurdo e per me pensava invece che potesse vincere anche con questa Juventus. Se lo riconfermano per i soldi non credo che i tifosi vadano più allo stadio. Per quello visto non si merita di allenare ancora la Juventus. Non ha più quella voglia che devi avere oggi per sorprendere gli avversari. La Juve se vuole ripartire con un progetto serio deve partire con un tecnico che ha voglia, magari come De Zerbi o Italiano".