Guardalà: “Allegri ha diverse situazioni complicate da gestire”

E’ una situazione complessa, che arriva dopo l’eliminazione in Europa League. Allegri non ha apprezzato le parole di Szczesny, gli hanno dato fastidio. Sul futuro ha parlato di un contratto di due anni, evidenziando che non può stare nella testa della società e che non spetta a lui l’ultima parola. E’ una situazione difficile da gestire in questo momento".