Fine dell'avventura da tecnico per l'ex giocatore della Juventus

La Juventus è attesa questa sera dalla Lazio nella partita che sarà valevole per l'anticipo della ventiseiesima giornata della Serie A. Dopo quella contro gli uomini di Simone Inzaghi, Ronaldo e compagni saranno attesi dalla partita contro il Porto, valevole per il ritorno degli ottavi della Champions League. Entrambe le partite, tra le mura dell'Allianz Stadium, la Juventus le dovrà vincere, per dare seguito ai suoi sogni, quello di vincere il decimo Scudetto consecutivo, e quello di vincere la Champions League . Il distacco dall'Inter prima in classifica è infatti di 10 punti, e nonostante la partita in meno ancora da recuperare, una sconfitta questa sera complicherebbe ancora di più i piani di rimonta dei bianconeri, che per stessa ammissione del loro tecnico Andrea Pirlo puntano ancora alla vittoria del campionato, e lo faranno fino a che la matematica non li condannerà definitivamente.

Mentre Andrea Pirlo sta cercando quindi la stabilita che non ha potuto trovare in questi primi mesi, c'è un altro ex giocatore della Nazionale Italiana Campione del Mondo del 2066, anche lui allenatore, che è appena stato esonerato. Dopo la seconda sconfitta consecutiva contro il Lugano e l'ultimo posto in classifica in Super League a 22 punti con 4 vittorie, il tecnico del Sion Fabio Grosso è saltato esonerato dall'incarico di allenatore. Lo scarso rendimento della squadra avrebbe generato infatti reazioni non positive all'inter della famiglia che controlla la società, con il nome del nuovo allenatore che non sarà comunicato fino a lunedì. Contro il Losanna infatti il club svizzero ha comunicato che andrà in panchina "un professionista interno" senza però farne il nome.