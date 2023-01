Juve, Di Maria al Rosario Central? L’argentino: “Quel momento arriverà”

Intervistato da Tyc Sports l'attaccante della Juve Angel Di Maria ha parlato della vittoria dei Mondiali con l'Argentina. Il Fideo non sembra intenzionato a lasciare la nazionale: "Questi ragazzi mi hanno riempito la testa per farmi andare avanti. Lea (Paredes), Rodri (De Paul), Licha (Martínez) e Cuti (Romero) mi hanno rotto i coglioni dicendomi come avrei lasciato la Nazionale, che è una delle le cose che si amano di più. Ho cominciato a pensare un po' e dopo che si è vinto era ovvio che volessi rimanere un po' di più, per tutto ciò che si sta vivendo ora. Partire ora vorrebbe dire tagliare quella gioia di poter godere con le persone, di vivere tutto ciò che si sta vivendo. Mi sento bene, quando sentirò che non do più mi farò da parte. Cercherò di raggiungere la Copa América e se no, smetterò prima, ma voglio continuare ad esserci".