Gregucci: “Allegri ha fatto la storia, ma il corto muso non porta più a dama”

Angelo Gregucci, allenatore, ha analizzato il campionato di Serie A, la lotta Scudetto e il momento di forma della Juventus.

Angelo Gregucci, ex allenatore di Atalanta e Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della Juventus e della lotta Scudetto. Ecco le sue parole sulla partita di stasera tra i bianconeri ed il Sassuolo: "Sarà una partita combattuta ma la Juve resta favorita. I bianconeri sono più forti e hanno una zona Champions da blindare, il Sassuolo non deve chiedere più moltissimo al suo campionato. Attenzione comunque, i neroverdi sono stati in grado di vincere nobilissimi match, gli ultimi contro Atalanta, Fiorentina e Inter. Quando ti chiami Juventus vincere è l'unica cosa che conta, diceva qualcuno più importante di me. Il quarto posto darebbe una mano ai conti e sarebbe la giusta ripartenza per il prossimo anno, vero, ma la Juve proverà anche a vincere la Coppa Italia per finire la stagione sollevando un trofeo."