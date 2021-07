Gravina: “Mancini interprete perfetto per il nuovo rinascimento azzurro”

Il numero uno della Federazione ha parlato

Il Presidente della FIGC Grabiele Gravina ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera: "Sono orgoglioso perché questo successo viene da lontano. Quando sono arrivato in Figc, nel 2018, abbiamo rivisitato l’intero Dipartimento, provando a cambiare la mentalità e cercando di organizzare la Nazionale come un club. Dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale dovevamo raccontare una nuova storia agli italiani, puntando sui giovani. Ed è una storia bellissima. Mancini è l’interprete perfetto per il nuovo rinascimento azzurro. Il segreto del successo? Lo spirito di gruppo che è diventato evidente in occasione dello sfortunato infortunio di Spinazzola. Dopo che Leonardo si è rotto il tendine d’Achille, nella squadra è maturata la consapevolezza di poter vincere anche per lui. Ogni componente di questo gruppo ci ha insegnato qualcosa. A cominciare da Pellegrini, che ci ha dovuto lasciare alla vigilia dell’esordio per un infortunio. Nessuna individualità è stata anteposta agli interessi del collettivo: questo ha fatto la vera differenza. Il volto sorridente di Insigne è la fotografia della gioia di stare insieme. Ma non dimenticherò neppure la sicurezza con cui Chiellini e Bonucci ci hanno guidato, l’affettuoso Florenzi che appoggia la testa sulla mia spalla e la generosità di Sirigu sempre pronto a supportare i compagni".