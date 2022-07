Gene Gnocchi: “Bremer, Dybala e Lukaku sono colpi veri”

Gene Gnocchi è stato intervistato ai microfoni di TMW. Il conduttore, comico ed ex calciatore dilettante, ha commentato le notizie di mercato. Sui grandi colpi: " Dybala lo vedo bene, soprattutto a Roma, potrà sbizzarrirsi , potrà dribblare anche i cinghiali. È un calciomercato che promette bene: Bremer alla Juve, Lukaku che torna, Dybala alla Roma, sono colpi veri ".

Il Milan invece sembra essere in un momento delicato: " Il Milan è indietro, ma se riuscisse a prendere De Ketelaere... ma anche Renato Sanches , è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Se lo prendono fanno lo squadrone ".

E anche il Napoli non sta vivendo il suo momento migliore, con diversi addii importanti: " Sembra indietro, bisogna vedere come va Kvaratskhelia e anche se farà altri colpi, di Kim ne parlano piuttosto bene , De Laurentiis lo conosciamo, cerca di fare cassa, ma alla fine il Napoli avrà una bella squadra ".

Gnocchi poi ha analizzato la situazione della Fiorentina, che si è mossa molto sul mercato, e ha parlato del tecnico Vincenzo Italiano: "La Fiorentina ha preso Jovic, che ha avuto un po' di stagioni sfortunate anche per colpa sua, è uno di quegli slavi un po' pelandroni, ma adesso ha preso Dodò, ora l'albero azzurro dovrà cercare un sostituto. La Fiorentina mi incuriosisce tanto. Italiano lo seguivo dai tempi dello Spezia, è forte. La Champions? No, a parte la Juve che si è davvero rinforzata, se poi prende Paredes... Comunque la Fiorentina può pensare in modo legittimo alla Champions".