Giuntoli: “Sto ancora razionalizzando, poi penserò al futuro”

Anche Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla trattativa: "Il Napoli rischia di perdere Cristiano Giuntoli, uno dei tre grandi protagonisti, insieme a Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis, del terzo scudetto della storia della compagine azzurra. Per me Giuntoli non rimane direttore sportivo del Napoli e va alla Juventus. Più che Spalletti è Giuntoli quello che ha la voglia di una nuova sfida. Quindi andando via Giuntoli come penso, è chiaro che De Laurentiis dovrà fare di tutto per convincere Spalletti a rimanere col sorriso e a dargli le garanzie. Mi riferisco non garanzie tecniche, ma a cose che riguardano la quotidianità della gestione del Napoli. Il presidente deve essere bravo a dargli quelle sicurezze che forse il mister non ha sempre avuto".