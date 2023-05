Atalanta-Juve 0-2: Iling-Junior e Vlahovic regalano i tre punti ai bianconeri

Equilibrio che dura ben poco visto che dopo appena 10 minuti dall'inizio del secondo tempo la squadra di Allegri riesce a trovare il gol del vantaggio. A segnarlo uno dei migliori in campo: Samuel Iling-Junior. Il giovane esterno inglese recupera palla con cattiveria, serve Rabiot e poi si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Colpo di prima e palla che si infila sotto la traversa per il suo primo gol in Serie A. Nel finale di partita spazio anche a Vlahovic e Pogba, con il francese che continua a mettere minuti nelle gambe. Proprio l'attaccante serbo in pieno recupero trova la rete del definitivo 2-0.