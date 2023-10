Toloi: “Questa è la strada giusta. Abbiamo lavorato tutti insieme”

Le parole di Toloi dopo lo 0-0 di Atalanta-Juventus: "Partita dura e difficile come sempre contro la Juve. Abbiamo fatto un'ottima prova, peccato che non abbiamo vinto. Ma siamo stati intensi, ma andiamo avanti. Ora c'è l'Europa League. 4° clean sheet consecutivo: tutta la squadra lavora, non solo i difensori. Questo fa difendere meglio. Abbiamo difeso tutti insieme. Abbiamo creato, peccato non aver segnato. Meritavamo la vittoria, ma va bene così. Pensiamo alla prossima. Obiettivo quarto posto: questa è la strada. Se giochi così puoi giocartela contro tutti. La squadra ha fatto molto bene così come quelli che sono entrati."