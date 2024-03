Giannichedda: “Importante rinnovare il contratto a Rabiot”

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Quanti ne servono in quel reparto il prossimo anno? Due se dovesse restare Rabiot, altrimenti ne servirà ancora un altro. Koopmeiners e Ferguson sono due ottimi calciatori che conoscono benissimo il nostro calcio e possono fare molto bene, poi bisognerà capire in che modo il mister li schiererà in campo. Rabiot? Le sue negoziazioni sono andate per le lunghe anche lo scorso anno, è un giocatore importante che garantisce una buona fisicità. Prima si risolve il nodo legato al rinnovo, prima la Juventus potrà andare su altri profili per affiancarlo. Sicuramente staranno parlando, i bianconeri probabilmente avranno già espresso la loro intenzione di rinnovarlo e ora starà al calciatore capire cosa fare".