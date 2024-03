Giannichedda: “Allegri? Bisogna capire il progetto della Juve”

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a 1 Football Club: "Può essere l'allenatore che allena una Juve così, ma deve essere chiaro a tutti. Se si apre un ciclo di giovani, non si può pensare di lottare con l'Inter o per la Champions sin da subito. Se alla prima sconfitta o pareggio ci sono critiche, è giusto cambiare tutto e, dunque, allenatore. Giovani? I ragazzi ci sono, bisogna farli crescere, credere in loro. È necessario lavorare di più. Il calcio professionistico è a un livello in cui è necessario allenarsi bene già in giovane età, anche mentalmente. Secondo me, possiamo tornare a crescere talenti di spessore proprio seguendo questa strada".