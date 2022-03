Giaccherini: “La Juventus vuole costruire una rosa giovane”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha analizzato gli ultimi movimenti di mercato dei bianconeri.

redazionejuvenews

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus dal 2011 al 2013, ha rilasciato delle dichiarazioni a TuttoJuve.com. Ecco le sue parole su Dybala: "La scelta della Juventus, così come le parole di Arrivabene, è stata molto chiara. Penso che il mancato rinnovo sia dovuto al nuovo progetto in mente, perché Vlahovic - che è uno dei migliori cinque attaccanti al mondo - fa reparto da solo. La sensazione è che il club voglia costruire una rosa giovane, di grande esperienza e con giocatori in grado di rispecchiare l'idea di gioco. Salah, ad esempio, mi sembra un po' irraggiungibile per via dei costi, al contrario di Zaniolo che è più accessibile."

Su Zaniolo: "Per un giocatore reduce da un lungo infortunio ci vuole sempre del tempo, figuriamoci quando bisogna recuperare da due crociati. Per Zaniolo è stato un anno difficile sotto alcuni aspetti, ha ritrovato un po' di serenità per togliere un po' la paura di dosso. Il suo potenziale è incredibile, lui e Chiesa sono i due giocatori più forti che abbiamo in nazionale. La Juve, così, avrebbe in mano uno dei migliori reparti offensivi d'Europa. Io vedo molto bene un modulo che prevede Vlahovic e due esterni alti. Raspadori è più una seconda punta che un giocatore di fascia, per cui inserirei Chiesa a destra e Zaniolo o un altro con le sue caratteristiche a sinistra. Così avresti qualità, dribbling e grande senso del gol, più ovviamente un cannoniere come il serbo. Per me questo sarebbe un attacco davvero stratosferico."

Sul derby d'Italia, in programma il 3 aprile: "La Juventus, in questo momento, è la squadra più in forma del gruppo di testa ed è quella più cattiva per raggiungere l'obiettivo. L'Inter è in flessione, in difficoltà, ma parliamo sempre dei campioni d'Italia. I nerazzurri visti negli ultimi due mesi non sono quelli spumeggianti e spettacolari di inizio stagione, per questo credo che la partita con i bianconeri possa rappresentare un forte rilancio. Scudetto? Dipenderà tanto proprio dal derby d'Italia: l'Inter sarebbe fuori dai giochi se dovesse perdere o pareggiare, in caso di vittoria sarebbe invece la favorita per il titolo."