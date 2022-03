Ghisoni: “Io punterei su Nicolato per il post-Mancini”

Paolo Ghisoni ha parlato della sconfitta azzurra ed ha proposto un nuovo nome in caso Mancini dovesse abbandonare il suo ruolo da CT.

redazionejuvenews

Paolo Ghisoni, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della cocente sconfitta dell'Italiacontro la Macedonia del Nord. Ecco le sue parole sulla sfida di Palermo di qualche giorno fa: "Le giocate ti riescono quando non hai responsabilità. Ed è successo anche l'altra sera a Palermo. Quando subentra la consapevolezza del risultato, non so se gli attaccanti del Sassuolo, chiamati a gran voce per la sfida con la Macedonia, l'avrebbero avuta."

Sui problemi della disfatta: "Le responsabilità? Partiamo dalla base e cominciamo a portare gente brava a fare questo lavoro, a fare scouting, a insegnare calcio. Inoltre non ci sono pari opportunità per i ragazzi italiani. Che esempio è Joao Pedro o Luiz Felipe in Nazionale? Ce n'era bisogno in Nazionale degli oriundi? Il secondo ha fatto smuovere persino Di Biagio per cercare di sentirsi italiano e una volta convocato ha detto di sentirsi brasiliano, che esempio è dal punto di vista morale? Che messaggio dai ai giocatori? Se devo far sbagliare qualcuno, in un discorso di programmazione, faccio sbagliare qualcuno dei miei. Se programmi, il calcio ti insegna che prima o poi qualcosa ti torna dietro."

Sull'eventuale addio di Mancini, visto che l'ex allenatore di Zenit San Pietroburgo e Inter sta riflettendo in questo ore se rimanere in sella o abbandonare il ruolo di CT dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022: "Se Mancini dovesse rinunciare? Io ero scettico su di lui e devo dire che Di Biagio, nonostante tutto, aveva fatto un percorso interno di dieci anni e conosceva tutti. A questo punto lancio una provocazione. Peggio di così non so se ci possa essere, a questo punto metterei Nicolato dall'U21. E' cosciente delle problematiche che ci sono, però ha l'esperienza giusta per quel ruolo. Serve qualcuno che conosca bene da dentro tutte le problematiche".