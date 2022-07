Gasperini: “Anno particolare con svincolati come Dybala e Bernardeschi”

Ieri sera, nel corso della trasmissione di Sky Sport Calciomercato - L'Originale, è intervenuto Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta ha parlato di mercato, della stagione scorsa e di quella che sta per prendere il via. In questa sessione estiva molti giocatori importanti, compresi due ex giocatori della Juventus, sono andati a parametro zero e non hanno ancora trovato una nuova squadra: "Questo è un anno particolare, perché per la prima volta in molti sono andati via a scadenza di contratto. Nonostante questo, ci sono difficoltà di collocazione per questi calciatori, che comunque sono giocatori di valore come Bernardeschi, Belotti, Dybala. Penso sia dovuto all’esubero dei tanti giocatori nelle rose, che ora sono molto numerose".