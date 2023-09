Gasperini: “Juve grande squadra. Sempre pericolosa. Sui recuperi…”

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei bergamaschi dopo il successo contro l'Hellas. In vista dell'appuntamento di domenica contro i bianconeri ha detto: "Juve? Per me rimane una grande squadra. Ha dei valori importanti, quando va in avanti riesce sempre ad essere pericolosa. Una bella sfida che arriva al momento giusto, in una fase del campionato che è partito bene per entrambe. Hateboer e Holm erano fuori da diversi mesi. L'olandese ha una buona condizione, lo svedese la sta recuperando e bisogna conoscerlo. Palomino ci ha dato subito una mano, spero possa recuperare tutta la sua migliore forma, perché con lui abbiamo un'arma in più in difesa".