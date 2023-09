ESCLUSIVA / Amoruso: “La Juve? Tra le favorite per lo scudetto”

In merito all’avvio stagionale targato Juventus, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Nicola Amoruso , calciatore bianconero tra il 1996 e il 1999 e, nuovamente, nella stagione 2001-2002.

“Sì, per me la Juve è tra le favorite. Logico: bisogna dare tempo anche ad Allegri di trovare il giusto equilibrio. Non è tutto così semplice come sembra”.

“Una stupenda intuizione di Allegri. Ecco: in questo caso, gli dobbiamo fare un applauso, perché l’idea è stata tutta quanta sua. Mi piace soprattuto Chiesa da seconda punta: ha ragione Allegri può segnare molti più gol. Sull’esterno, forse, era anche fin troppo sprecato. In questa posizione è fantastico”.

“Secondo me non ci sono singoli giocatori che creano problematiche. È tutto quanto il collettivo che, insieme, deve crescere, per imparare a gestire meglio certe situazioni di svantaggio. A mio avviso, Allegri ce la farà. Ripeto: per me la Juve è tra le favorite per la vittoria del titolo”.