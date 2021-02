Gasperini: “A maggio incontreremo una Juve fortissima e favoritissima ma ci proveremo”

TORINO – La Juventus ha raggiunto la finale della Coppa Italia ai danni dell’Inter, con i nerazzurri che sono stati eliminati dopo la sconfitta nella semifinale di andata per 1-2 e il pareggio in quella di ritorno per 0-0. I bianconeri giocheranno la finale di maggio contro l’Atalanta, che ieri ha vinto 3-1 contro il Napoli dopo lo 0-0 dell’andata. Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della gara, intervistato dai microfoni di Rai Sport.

“Siamo stati attenti a non subire gol, avevamo deciso di partire senza pressare alto, poi abbiamo alternato durante la gara. Il gol è arrivato presto e ci ha aiutato perché il Napoli è una squadra forte, pericolosa, ha qualità. Sapevamo che anche quando si era messa bene la partita, avremmo sofferto. Il terzo gol ha chiuso la partita, siamo stati abili a sfruttare gli spazi. Pessina ci sta dando moltissimo, ma faccio fatica a stilare delle classifiche di rendimento. Zapata? Non ho mai avuto dubbi su di lui, questa è una stagione anomala, non è facile, ci sono tante partite in poco tempo, noi proviamo a gestire la batteria di attaccanti, ma al netto del gol che ha realizzato è utilissimo per la squadra”

“Non era facile contro un Napoli così forte e motivato tirare fuori la prestazione. Non era facile, giochiamo molto spesso, con una continuità incredibile. Non è sempre facile mantenere la stessa concentrazione e la qualità che ci contraddistingue, ma cerchiamo di essere dentro a tutti gli obiettivi. Adesso siamo in finale di Coppa Italia, restiamo in corsa per il quarto posta e sentiamo l’adrenalina del confronto storico con il Real in Champions. L’importanza di vincere un trofeo resta ma credo che anche le qualificazioni storiche e il terzo posto in campionato aiuta a crescere la società e la squadra. Credo sia molto complicato scegliere un obiettivo, probabilmente non vinceremo la Champions League, ma eliminare il Real Madrid sarebbe un risultato storico. Abbiamo vissuto una serata straordinaria e speriamo di giocare una bella finale a Maggio quando incontreremo una squadra fortissima, favoritissima, ma ci proveremo”.