Gary Pallister: “Tornare a Manchester sarebbe l’ideale per Ronaldo”

L'ex giocatore ha parlato del futuro del portoghese

La Juventus ha vinto ieri sera la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, imponendosi per 2-1 grazie ai gol di Dejan Kulusevski e di Federico Chiesa. I bianconeri hanno così conquistato il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italia vinta a gennaio contro il Napoli, con l'attenzione della squadra che si è subito spostata alla partita di domenica contro il Bologna, da vincere a tutti i costi per poi sperare in un passo falso del Napoli, impegnato contro il Verona, o del Milan impegnato contro l'Atalanta.

Al termine della stagione si faranno poi le valutazioni sulla panchina di Andrea Pirlo e sulla squadra, cercando di impostare il mercato sulle indicazioni di quello che sarà il tecnico che siederà sulla panchina bianconera. Chi ancora non è sicuro di rimanere a Torino, nonostante il restante anno di contratto, è Cristiano Ronaldo, che senza Champions League lascerebbe quasi sicuramente l'ombra della Mole. L'ex difensore del Manchester United Gary Pallister ha parlato intervistato dai microfoni di Compare.bet sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo a Manchester, sponda United: "Si è divertito molto all'Old Trafford e tornare qui sarebbe l'ideale per Cristiano, con la Juve alle prese con la qualificazione alla Champions League. Non ha avuto problemi qui la prima volta sotto la guida di Sir Alex: come si può vedere si prende ancora cura di se stesso e ha quella fame".