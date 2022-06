Gambelli: “Juve? Dopo nove anni normale un periodo di assestamento”

Riccardo Gambelli, scrittore e tifoso bianconero, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole: "Dopo 9 anni di vittorie era normale che ci fosse un periodo di assestamento. L’anno precedente con Pirlo abbiamo portato a casa due coppe e visto che per gli interisti questo è stato un grande trionfo, potrei dire che anche l’annata di Pirlo va considerata come un’annata di trionfo… Io però non la considero così. Nel calcio moderno contano gli scudetti e la Champions League, tutto il resto è un gradino sotto, inclusa Coppa Italia e Supercoppa Italiana- E’ bello vincerle se la Juve arriva in finale, ma se così non succede per me non è un grande problema. L’annata di Pirlo io la considero da 6,5. Quella di Allegri, purtroppo, appena sufficiente solo perché la Juve è entrata in Champions League. Non abbiamo vinto uno scontro diretto, abbiamo faticato tantissimo in campionato, siamo usciti in maniera sciagurata dalla Champions e quindi è una stagione da 6 meno. Lo sport è così e non sempre si può vincere. Questo a volte è anche bello perché poi i tifosi possono godersi maggiormente le nuove vittorie. Dopo questo anno e mezzo di transizione, comunque, la Juve deve ripartire. In questo senso il calciomercato sarà fondamentale".