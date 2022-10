Galeone: “Allegri deve fare di più, si era impigrito negli ultimi tempi”

L'ex allenatore ha parlato della situazione del campionato italiano e di Massimiliano Allegri, in difficoltà con la sua Juventus in questo inizio di stagione

L'ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone, ha palato intervistato dai microfoni di Libero, hai quali ha parlato della gestione del tecnico livornese della Juventus, oltre a fare il punto sugli altri due allenatori che sono passati sotto la sua ala: "Gasperini sta facendo ottime cose, Max un po' ondivaghe, mentre per Giampaolo sono dolorose. Lo frega il suo essere "secchione", legato agli schemi. Dovrebbe avere più fantasia. Gli altri due sono stati miei giocatori, erano mister in campo, leggevano la partita come pochi. Soprattutto Gasp".