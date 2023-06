Ban: “Juventus società forte, posso solo parlare bene di Allegri”

Zoran Ban, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Per i giocatori è stata un'annata complicata, ho giocato a calcio e conosco la sensazione di quando c'è qualcosa che non va. Mi dispiace per la Juve, dopo Calciopoli è stata la stagione più brutta della storia. Sono d'accordo con Di Livio: bisogna ripartire da zero. Prima partirei dal direttore sportivo, che non è ancora stato nominato. La Juventus è una società molto forte, l'augurio è che possa costruire subito un ottimo organigramma e poi pensare al resto. Non spetta a me decidere se rimarrà o meno il prossimo anno, posso solo parlar bene di Allegri per quel che ha vinto in bianconero. Di certo non posso ritenerlo l'unico colpevole, si è trovato a gestire una stagione molto complessa.