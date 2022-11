Galderisi: “Le squadre al Mondiale sono in crescita, su Karsdorp…”

Giuseppe Galderisi , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Il gap che c'era qualche anno fa tra le piccole le medie e le medie e le grandi è diminuito. A livello tattico ho la sensazione che c'è una crescita costante, tranne rare eccezioni. L'intensità del primo turni è stato pazzesco. Ho visto dei pareggi che non hanno mai annoiato. E' un Mondiale comunque divertente, nonostante tutte le polemiche che riguardano altre tematiche".

Sulla Roma e il caso Karsdorp: "Il caso Karsdorp mi stupisce. Dallo spogliatoio deve uscire poco. Che uno come Mourinho abbia cercato volutamente una situazione del genere mi lascia perplesso. Ci sta che non sia contento di atteggiamenti o prestazioni, ma preferisco che lo dica in privato e non in pubblico. Non ha mai comunque parlato di calcio vero Mourinho, si parla sempre di altro".