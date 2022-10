Galderisi: “Per la Juventus in questo momento è dura contro tutti”

Giuseppe Galderisi , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole: "Io mi auguro che questi ultimi risultati diano più entusiasmo e determinazione in quello che hanno fatto. La Juve nell'ultimo periodo è stata una squadra che si è resa conto delle tante difficoltà e di quello che serviva per uscire. Con atteggiamenti e determinazione hanno portato qualcosa di positivo e i risultati aiutano a lavorare meglio e dare più fiducia. Da qui a dire che la Juve possa lottare per lo scudetto però ce ne vuole".

Sullo Scudetto: "Ho visto rimonte più importanti. Il problema è che quest'anno ci sono molte squadre ed è più equilibrato, non è una lotta a due, ci sono anche Roma, Atalanta. Anche partite con squadre di medio bassa classifica diventerà complicato. Per la Juve in questo momento è dura contro chiunque, i punti faranno fatica a farli tutti. Il Napoli è uno spettacolo, è talmente bello che fa paura, lo si vede nel modo in cui affrontano le partite. Spalletti ha costruito tanto, il campionato è lungo ma per quello che è stato il Napoli in questo periodo, è difficile trovare delle vere antagoniste".