Fusi: “La Juventus è in ripresa, ottimo segnale. Su Bremer…”

Luca Fusi, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche della difesa e di Gleison Bremer.

redazionejuvenews

Luca Fusi, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Col Torino si sono notati già miglioramenti. La Juve ha giocato e si è presentata più volte in zona gol e questo è un segnale importante che può dare fiducia a giocatori come Paredes che devono un po’ entrare nell’ambiente Juve. Farlo con una squadra che sta crescendo e prendendo consapevolezza può essere più facile per lui e il suo inserimento. E’ un giocatore che ha dimostrato qualità e se la squadra riesce a ingranare può essere più facile anche per lui far vedere il suo potenziale".

Su Allegri: "E’ normale che quando in una squadra le cose non vanno per il meglio si tende sempre a colpevolizzare l’allenatore, anche perché è quello più facile da mandare via rispetto ai giocatori. Io penso che, con le difficoltà e quello che c’è stato in questi mesi, Allegri stia cercando in tutti i modi le soluzioni per cercare di ottenere quei risultati che finora sono mancati".

Sulla difesa: "Negli anni passati la Juventus ha avuto la difesa più forte grazie a difensori fortissimi come Barzagli, Bonucci e Chiellini che hanno scritto pagine importanti con la maglia bianconera e con quella della Nazionale. Per cui è difficile sostituirli tutti e subito. La Juve sta cercando di farlo e ha preso Bremer. Negli anni passati aveva provato con De Ligt. Purtroppo non è facile. E’ logico che una difesa forte garantisce più soluzioni e dà più competitività. La Juve deve riuscire a trovare i giocatori che sostituiscano quelli che hanno fatto la storia".