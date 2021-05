Parla il vicino di CR7: “Ha controllato le auto personalmente. Non si sposta per restare a Torino”

Il vicino di Cristiano Ronaldo ha svelato alcuni retroscena legati allo spostamento delle sue auto

SULLA QUESTIONE RONALDO - "Essendo torinese, tifo per l'unica squadra di Torino, ovvero il Toro. Tre anni fa, quando arrivò Cristiano Ronaldo, arrivarono due camion a scaricare di automobili. Ieri sera, verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto di CR7. Non era un camion della municipale, abbiamo visto Ronaldo che controllava le auto e le operazioni. Improbabile che sia un trasloco Torino per Torino. Manca una settimana alla fine del campionato e ha portato via le macchine. Tutto fatto con la massima cura. CR7 è un vicino di casa normale, mai una festa, festini, eccetera. Mai una lamentela e così via. Il vantaggio è stato che da quando Cristiano abita in zona, è aumentato il controllo delle pattuglie di polizia e vigili urbani".