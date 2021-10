La Francia si aggiudica la Nations League: Juve alla finestra per due Blues

La Spagna vince in rimonta contro la Spagna e si aggiudica la Nations League. La Juventus ha seguito con attenzione il match

A poche ora dal termine di Italia-Belgio, match vinto dagli azzurri per 2 a 1, è andata in scena la finale di Nations League tra Spagna e Francia. Un match avvincente, ricco di azioni da gol e colpi di scena. Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stata la Francia di Didier Descahmps, che dopo la vittoria del Mondiale e la cocente sconfitta ad Euro2020 contro la Svizzera torna ad inserire trofei in bacheca. I Blues vincono in rimonta, con Benzema e Mbappe che rispondono all'iniziale vantaggio firmato da Oyarzabal.

Osservati speciali della Juventus i due centrocampisti della Francia: Pogba e Tchouameni. Da una parte il passato bianconero, che i tifosi vorrebbero tornasse ad essere il presente, e dall'altro il possibile futuro. Due prestazioni quasi agli antipodi, di due giocatori che sono completamente diversi per caratteristiche. La partita di Pogba è stata l'unione perfetta di qualità e quantità, come riassunto alla perfezione da La Gazzetta dello Sport: "Primi 10 minuti da super eroe. Poi la Spagna prende il pallone e lui se lo va a riprendere con cattiveria nella ripresa. Vero leader". Voto: 7,5. Numeri da campione per il centrocampista del Manchester United, che continua il suo percorso di crescita e maturazione.

Prestazione meno qualitativa e più quantitativa per il giovane centrocampista del Monaco. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è sufficiente: "Quando serve, usa fisico e cattive maniere". Tchouameni è un mediano moderno, fisico e in grado di recuperare palloni. Contro la Spagna cerca di interferire nel giro palla avversario, aiutando molto in fase difensiva. Fondamentale un suo intervento sulla riga a salvare il risultato. La Juventus lo segue con grande attenzione, profilo ideale per completare la mediana bianconera. Giovane e promettere, il classe 2000 sarebbe un partner perfetto per Manuel Locatelli. Il francese sarebbe la diga davanti alla difesa, con l'italiano a legare i reparti e più libero di offendere.