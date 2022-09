Frabotta al Frosinone: “Qui per rilanciarmi e dimostrare quanto valgo”

Il calciatore è passato in presto alla squadra ciociara per riscattarsi dopo le difficoltà incontrate durante la scorsa stagione disputata

redazionejuvenews

Il terzino della Juventus Gianluca Frab0tta, dopo due stagioni travagliate tra Verona e Lece, è pronto a ripartire ed a rimettersi in gioco dalla serie B. Il calciatore è infatti passato in prestito al Frosinone, e si è presentato alla stampa e ai tifosi ciociari in una conferenza stampa direttamente dallo Stadio Benito Stirpe.

Dopo la stagione positiva con la Juventus c’è stata l’esperienza non proprio fortunata di Verona. Sei arrivato con l’idea di sfruttare il Frosinone come trampolino di rilancio?

“Diciamo che questo è il motivo principale, visto che lo scorso anno ho passato un periodo difficile che mi ha tenuto tanto tempo fuori dal campo. Sono qui perché ho tanta voglia di dimostrare quello che valgo, questa secondo me è la squadra giusta per i miei obiettivi, per trovare continuità, per ritrovare il campo e fare bene”.

Il campionato di serie B sembra essere più una A2 che una B. Quanto questo è vero e quali sono le squadre che daranno filo da torcere?

“Sicuramente quest’anno sarà una B difficilissima, ci sono tante formazioni competitive. Noi ci focalizzeremo partita dopo partita senza andare oltre. Adesso pensiamo al Cittadella. Le squadre più strutturate a mio parere sono Genoa, Parma e Cagliari ma ogni partita è difficile perché sono tutte squadre organizzate”.

Come ti stai trovando in questa nuova avventura?

"Quanto ho parlato col Direttore mi ha spiegato il progetto, fatto di tanti ragazzi forti che hanno voglia di lavorare. Al momento ho fatto solo 2-3 allenamenti, il calcio di Grosso è molto propositivo e sono contento. Ho scelto Frosinone perché quando ho parlato con mister e il Direttore ho sentito la loro fiducia. Ho tanta voglia di riscattarmi della passata stagione, quindi questa grande voglia di riscatto la metterò in campo. I tifosi aiutano la squadra dal primo all’ultimo minuto e non vedo l’ora di scendere in campo e vedere lo stadio pieno di entusiasmo”.