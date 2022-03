Fair Play Finanziario, la UEFA mette nel mirino la Juventus

La Juventus, attraverso un comunicato, ha reso noto il monitoraggio della UEFA per il mancato pareggio di bilancio delle scorse stagioni.

Nuovo problema per la Juventus , questa volta non sul campo. Il club bianconero, attraverso un comunicato, ha reso noto che la UEFA sta monitorando la situazione finanziaria della Vecchia Signora, al fine di rispettare i paletti del Fair Play Finanziario . Come ribadito questo accertamenti vengono fatti spesso e in questa occasione sono stati coinvolti anche diversi club italiani, come l'Inter, che qualche tempo fa aveva pubblicato un comunicato molto simile a quello odierno della Juventus. Di seguito la notizia pubblicata proprio dallo stesso club bianconero:

"Nel mese di ottobre 2021 la Società ha trasmesso alla UEFA le informazioni relative al requisito di pareggio (c.d. break-even rule) per gli esercizi (reporting periods) chiusi al 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021, che è risultato rispettato”, si legge nei documenti del club relativi al primo semestre della stagione 2021/22. “Successivamente, nel mese di febbraio 2022, la Società ha integrato le informazioni di cui sopra con quelle previsionali per l’esercizio al 30 giugno 2022 e il Club Financial Control Body della UEFA ha avviato l’attività di monitoraggio, tenuto conto del mancato rispetto prospettico del requisito di pareggio di bilancio per il periodo di rilevazione (2019, 2020/2021 e 2022). Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, tale attività di monitoraggio coinvolge decine di Club europei, inclusi alcuni Club italiani."

Il mancato pareggio di bilancio, però non dovrebbe portare a sanzioni molto gravi come l'esclusione dalla coppe, ma probabilmente si avvierà il processo di settlement agreement, ovvero un accordo privato tra la UEFA e la Juventus al fine di raggiungere degli obiettivi per pareggiare il bilancio nel giro di pochi anni, in attesa del nuovo progetto del Fair Play Finanziario, come anunciato dal presidente Ceferin: "La sostenibilità è uno dei punti centrali del nuovo FPF su cui stiamo lavorando. Credo e spero finiremo il piano e decideremo a riguardo entro la fine della stagione. Una situazione complicata come quella che stiamo vivendo ci dà l’opportunità per controllare e per capire se c’è qualcosa che non funziona. Stiamo preparando il piano nei dettagli, è una opportunità per capire quanto sostenibili siano alcune parti all’interno del mondo del calcio."