Juventus-Salernitana: le formazioni ufficiali

La Juventus sta per tornare in campo in SerieA contro la Salernitana dopo aver fatto il suo esordio in Champions League. I bianconeri sono stati sconfitti mercoledì dal PSG per 2-1, ed adesso dovranno rituffarsi nel campionato per continuare la loro marcia in classifica. Una partita che i bianconeri cercheranno di vincere anche per scrollarsi di dosso la sconfitta europea, e per tornare alla vittoria tra le mura casalinghe.