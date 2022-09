News Juve – Roba da matti, richiesta assurda: i bianconeri dicono no!

Sono in molti a chiedersi come sarebbe stato questo inizio dei bianconeri con tutti gli effettivi a disposizione. In particolare Chiesa, Pogba e Di Maria avrebbero rappresentato delle armi micidiali per racimolare qualche punto in più. Si attende con ansia il loro ritorno, ma nel frattempo bisogna trovare continuità di risultati e cercare, eventualmente, di trovare nuove soluzioni sul mercato per rinforzare la squadra. A tal proposito arrivano aggiornamenti incredibili su uno degli obiettivi dichiarati della Vecchia Signora<<<