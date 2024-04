Fiorentina, i convocati per la sfida con la Juve: c’è l’ex Arthur

Il sito ufficiale della Fiorentina ha pubblicato una nota sulla lista dei convocati per la partita di domani con la Juventus.

Il sito ufficiale della Fiorentinaha pubblicato una nota sulla lista dei convocati per la sfida con la Juve. Ecco il comunicato: "CONVOCATI PER LA TRASFERTA DI TORINO CONTRO LA JUVENTUS Convocati 06 aprile 2024 La lista dei viola per la trasferta di Torino: 1) BARÁK Antonin 2) BELOTTI Andrea 3) BELTRÁN Lucas 4) BIRAGHI Cristiano 5) BONAVENTURA Giacomo 6) CASTROVILLI Gaetano 7) CHRISTENSEN Oliver (P) 8) COMUZZO Pietro 9) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson 10) DUNCAN Joseph Alfred 11) FARAONI Marco Davide 12) GONZÁLEZ Nicolás Iván 13) IKONE Nanitamo Jonathan 14) INFANTINO Gino 15) KAYODE Michael Olabode 16) KOUAME Kouakou Christian Michael 17) LOPEZ Maxime Fabien Alexandre 18) MANDRAGORA Rolando 19) MARTINELLI Tommaso (P) 20) MARTÍNEZ QUARTA Lucas 21) MILENKOVIĆ Nikola 22) NZOLA M'Bala 23) PARISI Fabiano 24) RAMOS DE OLIVEIRA MELO Arthur 25) RANIERI Luca 26) SOTTIL Riccardo 27) TERRACCIANO Pietro (P)".