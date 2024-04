Tardelli: “La Juventus non ha giocatori che valorizzano gli altri”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha parlato della stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "Una frenata come quella della Juve non si può giustificare come dice Chiesa, anzi è nel momento di difficoltà che i giocatori devono dare il meglio, tirando fuori personalità e carattere. Quest’anno la Juve ha dimostrato di poter fare ottime cose, ma anche improponibili. E’ mancata totalmente la continuità che una squadra così non può non avere. Una stagione si salva vincendo qualcosa. Ed erano gli obiettivi di inizio anno, ricordo male? Senza i gol di Lautaro e Thuram, l’Inter avrebbe già vinto lo scudetto? La vera differenza sta nell’avere giocatori in grado di valorizzare i migliori: l’Inter li ha avuti, la Juve meno. Allegri resta? Perché no? Ad un certo punto sembrava dovesse essere presidente, dirigente, allenatore… Sarebbe anche molto costoso cambiarlo e sento dichiarare che Giuntoli sta cercando di fare la squadra con lui e per lui. Se è così, credo sia giusto che rimanga. Se prendi Giuntoli devi dargli carta bianca: è normale che sia così".